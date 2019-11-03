В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом туристах

Среди пострадавших пассажиров автобуса Париж-Лондон, который перевернулся на юге Франции, российских туристов нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в Париже.

«Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате аварии 29 человек получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

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