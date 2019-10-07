Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы

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Пожар в Балтийском туннеле в Москве, 7 октября 2019 года Пожар в Балтийском туннеле в Москве, 7 октября 2019 года
Пожар в Балтийском туннеле в Москве, 7 октября 2019 года
msk_today/vk.com

На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает «Интерфакс».

По данным источника, информация о погибших уточняется.

Возгорание произошло после столкновения с легковым автомобилем.