В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин «средства индивидуальной мобильности», который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, владельцы представленных транспортных средств будут обязаны ездить по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 км/ч.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, под новый термин также попадут сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.

Известно, что окончательная позиция по данному вопросу пока не достигнута.

Ранее сообщалось, что Милонов предложил лишать водительских прав за нарушения ПДД на велосипеде.