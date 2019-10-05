В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
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В ПДД намерены внести термин «средства индивидуальной мобильности», который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается, владельцы представленных транспортных средств будут обязаны ездить по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 км/ч.
По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, под новый термин также попадут сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.
Известно, что окончательная позиция по данному вопросу пока не достигнута.
Ранее сообщалось, что Милонов предложил лишать водительских прав за нарушения ПДД на велосипеде.