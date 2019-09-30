В России введут электронные права

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, на данный момент в стране идет подготовка к внедрению электронных удостоверений. Одно из предложений — сделать права в электронной версии, чтобы россияне смогли показывать их в телефоне при необходимости.

Однако Черников отметил, что пластиковую карточку прав нужно будет получить в случае необходимости выезда за границу или по желанию.

Глава ГИБДД не уточнил, когда нововведение может вступить в силу.

Ранее сообщалось, что власти представили образец электронного паспорта.