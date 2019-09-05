В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, авария случилась из-за того, что автомобиль МАЗ дорожной службы не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом.

Отмечается, что во время ДТП в автобусе находились 22 человека.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что маршрутка с 10 пассажирами опрокинулась в Туве.