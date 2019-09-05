В Госдуме предлагают запретить блокираторы замков ремней безопасности

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить использовать блокираторы замков ремней безопасности в автомобилях, передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее обращение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Петров полагает, что при помощи блокираторов водители транспортных средств получают возможность обманывать систему безопасности.

«Более того, некоторые автовладельцы «оборудуют» такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места», — заявил Петров.

Он добавил, что использование таких средств сводит на нет пассивные системы безопасности в машинах.

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