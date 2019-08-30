В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон

В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам женщины, она заснула в машине, припаркованной на подъездной дорожке, примерно в 21.00. Это произошло в среду, 28 августа. Когда она проснулась примерно в 4.00 следующего дня, машина пропала.

Полиция заявила, что женщина не помнит, что произошло, на ее лице были синяки и ссадины. Властям удалось обнаружить пустое транспортное средство днем в четверг, 29 августа, в Трентоне.

Ранее сообщалось, что неизвестный угнал Audi во время тест-драйва в Москве.