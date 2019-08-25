Автомобильный мост обрушился в Харькове

Автомобильный мост обвалился в Харькове, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

По данным правоохранительных органов, обрушение одной стороны моста произошло рано утром в воскресенье, 25 августа.

В настоящее время, факт обрушения уже подтвердили в полиции. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

«Движение транспорта перекрыто», — добавили в полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что треснувший после прыжков братьев Кличко мост защитят камеры.