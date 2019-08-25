Пять человек погибли из-за столкновения легковых автомобилей в Чувашии

Два легковых автомобиля врезались друг в друга на дороге в Шемуршинском районе Чувашии, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

По данным ведомства, в результате аварии скончались пять человек. Кроме того, срочно доставили в больницу с травмами еще двух пассажиров.

По предварительным данным, один из водителей легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с проезжающей машиной.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате «пьяного» ДТП под Хабаровском.