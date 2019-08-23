В Кемеровской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области в Беловском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что водитель Toyota Rav4 съехал на обочину, где столкнулся с катком для укладки асфальта.

По информации ведомства, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

Уточняется, что в результате ДТП также пострадала одна несовершеннолетняя девочка.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус загорелся в Калмыкии.