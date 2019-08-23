СК возбудил дело после смерти девочки в «скорой» в Приморье

В Приморье следователи возбудили дело после смерти в машине скорой помощи четырехлетней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального СУ СК России.

Как отмечается, дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Уточняется, что девочка умерла в машине по дороге в больницу.

Согласно СМИ, девочка жаловалась на сильную головную боль. После похода к врачу ее начали лечить от ангины. Однако вскоре девочке стало плохо, и ей вызвали скорую помощь, где она и умерла.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать быстрое течение бактериально-вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения.