Пассажирский автобус загорелся в Калмыкии
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В Яшкульском районе Калмыкии загорелся на ходу автобус с 24 пассажирами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МЧС.
Инцидент произошел на федеральной трассе Р-216. Известно, что автобус выполнял рейс по маршрут Астрахань-Пятигорск. По некоторым данным, возгорание произошло в моторе автобуса.
Согласно имеющимся сведениям, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус полностью сгорел в Краснодарском крае.