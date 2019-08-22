Пассажирский автобус загорелся в Калмыкии

В Яшкульском районе Калмыкии загорелся на ходу автобус с 24 пассажирами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МЧС.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-216. Известно, что автобус выполнял рейс по маршрут Астрахань-Пятигорск. По некоторым данным, возгорание произошло в моторе автобуса.

Согласно имеющимся сведениям, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус полностью сгорел в Краснодарском крае.