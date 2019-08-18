Двухлетний ребенок погиб в ДТП под Волгоградом

Под Волгоградом водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по Волгоградской области Антона Корнаухова.

По его словам, в результате инцидента погибла двухлетняя дочь виновника ДТП.

Кроме того, добавил он, во второй машине погиб мужчина, сидевший за рулем. Еще пять человек, включая двух детей трех и пяти лет, пострадали.

Виновник ДТП вместе со своей женой доставлены в больницу, уточнил Корнаухов.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП под Ульяновском.