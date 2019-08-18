Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы

В управлении МВД России по городу столице проинформировали о гибели сотрудника правоохранительных органов в ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, машина ГИБДД столкнулась с другим транспортным средством на Севастопольском проспекте. Это произошло примерно в 11.00.

«В результате ДТП пострадало два сотрудника ГИБДД, один из них впоследствии от полученных травм скончался», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время движение транспорта на месте аварии затруднено.

Ранее сообщалось, что такси столкнулось с полицейским автомобилем в центре Москвы.