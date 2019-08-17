В Перми маршрутный автобус врезался в здание
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В Перми маршрутный автобус врезался в здание. Об этом сообщает МВД по региону, передает ТАСС.
По информации ведомства, в аварию попал автобус маршрута № 53.
Поясняется. что столкновение произошло на улице Новогайвинская.
Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
«Количество пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте столкновения работают полицейские.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Тыве.