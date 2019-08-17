Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге

В управлении ГИБДД по Ленинградской области проинформировали о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, инцидент произошел в Пушкино в пятницу, 16 августа, в 18.10 на нерегулируемом пешеходном переходе. Honda, которая ехала по второстепенной дороге, не уступила дорогу автомобилю скорой помощи, двигавшемуся по главной дороге. Медики ехали к больному, были включены проблесковые маячки.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пассажир скорой, фельдшер и врач получили травмы среднем степени тяжести.

Ранее сообщалось, что легковушка наехала остановку общественного транспорта в Москве, в результате чего пострадали люди.