Четыре человека погибли в результате ДТП в Туве

В Туве автомобиль ВАЗ въехал в ЗИЛ, идущий впереди на трассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

Как отмечается, в результате инцидента погибли четыре человека — трое взрослых и подросток.

Уточняется, что 61-летний водитель ВАЗ из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ЗИЛ, двигающимся в попутном направлении.

Водитель, а также пассажиры легковой машины — две женщины и подросток — погибли на месте.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне.