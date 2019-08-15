Три человека пострадали от наезда авто на остановку в Москве

Легковушка наехала остановку общественного транспорта в Москве, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

По имеющейся информации, инцидент случился в районе дома 2 на Старой площади.

Как стало известно, в результате наезда три человека получили повреждения.

Сообщается, что на данный момент им оказывают помощь медики скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Сочи легковушка врезалась в остановку общественного транспорта, где находились дети.