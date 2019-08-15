Три человека пострадали от наезда авто на остановку в Москве
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Легковушка наехала остановку общественного транспорта в Москве, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.
По имеющейся информации, инцидент случился в районе дома 2 на Старой площади.
Как стало известно, в результате наезда три человека получили повреждения.
Сообщается, что на данный момент им оказывают помощь медики скорой помощи.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Сочи легковушка врезалась в остановку общественного транспорта, где находились дети.