СМИ назвали причину ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

Названа причины ДТП, прошедшего на 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно поступившей информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения одним из участников движения на данном участке дороги.

Как уточняется, виновником аварии может являться водитель грузовика, которой столкнулся с легковушкой.

До этого сообщалось, что среди жертв ДТП в городском округе Шаховская были двое детей.