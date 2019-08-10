Авто сбило группу дорожников в Дагестане

На дороге около населенного пункта Манас в Карабудахкентском районе Дагестана легковушка сбила четырех сотрудников дорожной службы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.

По имеющейся информации, дорожники во время наезда авто устанавливали на федеральной трассе специальные знаки.

Сообщается, что также в результате ДТП на месте погибла одна пассажирка и пострадало шесть человек, среди которых и были четыре работников службы.

Как стало известно, их уже доставили в больницу.

Отмечается, что еще один пассажир находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане.