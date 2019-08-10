ЦОДД назвал дату возвращения пробок в Москву

Центр организации дорожного движения сообщил о возвращении пробок в Москву из-за завершения летнего сезона. Об этом передает твиттер ЦОДД.

По данным центра, пробки вернутся в Москву с 26 августа, когда в столицу активно начнут приезжать школьники, студенты и отпускники.

Как ожидают в ЦОДД, трафик авто увеличиться на 15-17%.

Уточняется, что на дорогах Москвы может оказаться от 100-125 тыс транспортных средств.

Также центр предупреждает, что самая сложная ситуация с пробками в связи с подготовкой к учебному году возникнет у торговых центров и детских магазинов.

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