Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов

В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, речь идет о столкновении двух микроавтобусов на трассе Тамбов – Воронеж. Это произошло на 139-м км трассы.

«Столкнулись два микроавтобуса Fiat Ducato и Citroen», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что после ДТП с пятью машинами перекрыты три полосы МКАД.