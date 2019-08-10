После ДТП с пятью машинами перекрыты три полосы МКАД

Представитель экстренных служб Москвы проинформировал о столкновении пяти транспортных средств на МКАД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, столкновение произошло на северо-западе города на 74-м километре МКАД. Там столкнулись три легковые машины и две грузовых, из-за этого пострадали четыре человека. В результате произошедшего одно из транспортных средств въехало в обстановку общественного транспорта, где не было людей. В настоящее время перерыты три полосы из пяти.

Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе одновременно произошли три ДТП.