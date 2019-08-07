В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данными ведомства, инцидент произошел а 134 км автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Оха, недалеко от населенного пункта Тихая. Там столкнулись автобус и грузовик.

«Пострадали 12 человек, кого-то госпитализировали, кто-то добрался до больницы сам», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что видео с места ДТП с микроавтобусом под Рязанью появилось в Сети.