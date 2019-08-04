В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали 6 человек

Под Владимиром произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел около населенного пункта Николо-Ушна.

«…в результате ДТП имеются погибший и пострадавшие: погиб водитель автомобиля, в автобусе пострадали 6 человек, в том числе 2 детей», — заявили в МЧС.

Уточняется, что из-за столкновения загорелся легковой автомобиль, затем огонь перекинулся на автобус. Когда на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб, транспортные средства горели на всей площади.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-10 «Россия» в Новгородской области столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля.