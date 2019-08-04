Два человека погибли при столкновении пяти машин в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД.

По данным ведомства, в результате столкновения два человека погибли и еще трое пострадали.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель машины Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с автомобилем SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке. От удара ВАЗ отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а ее в Volkswagen Polo, которые также стояли на перекрестке, дожидаясь зеленого сигнала светофора.

В ГИБДД также уточнили, что одна из машин имела надпись сервиса такси. Однако пока не известно, выполнял ли водитель заказ во время происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения машины с ограждением в Москве.