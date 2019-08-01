В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения

В управлении Следственного комитета (СК) по Приморскому краю проинформировали о начале проверки из-за гибели ребенка в машине скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине «скорой» в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль. При этом девочка до этого обращалась к врачам из-за головной боли, ее стали лечить от ангины. После одной из процедур ей стало плохо, и вызвали скорую помощь.

«По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, назначена судебная экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка, на которую упали футбольные ворота, умерла в больнице.