«Газель» снова застряла под мостом в Петербурге

«Газель» застряла под «мостом глупсоти» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что машина обновила рекорд по застрявшим под мостом грузовикам и фурам, став 170-ой по счету.

Уточняется, что мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в 2009 году и введен в эксплуатацию пять лет назад. Под ним стали часто застревать крупные автомобили, за что его прозвали «мостом глупости».

После застрявшей там 150-ой «Газели» на въезде установили специальный предупреждающий плакат.

Ранее сообщалось, что у «моста глупости» в Санкт-Петербурге появился новый баннер-предупреждение.