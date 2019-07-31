Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России

Эксперты банка HSBC сравнили стоимость такси и личного автотранспорта и назвали самый выгодный для россиян вариант. Итоги исследования показал «Коммерсантъ».

По информации исследователей, россиянам выгоднее пользоваться такси, если на личном автомобиле они проезжают в год менее 5,4 тыс. км.

Подчеркивается, что соотношение стоимости настолько разнится, что показатели ставят Россию на первое место среди крупнейших стран.

Аналитики отметили, что россиянам действительно дешевле ездить на такси, чем купить личную машину и пользоваться ей в десятилетней перспективе. При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.

Ранее сообщалось, что ГИБДД показало местоположение всех камер на дорогах.