Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения

В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как отмечается, трассу через мост реки Ия официально закрыли 30 июля с 00.30 по мск. на неизвестный срок.

Также по данным на 03.00 по мск., уровень воды в реке Ия составил 965 см, то есть поднялся выше критической отметки более чем на 2 м. До этого уровень воды составлял 910 см.

По некоторым данным, было затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области.