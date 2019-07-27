Полицейские сбили женщину с ребенком на переходе

В Харькове патрульная машина наехала на женщину с ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областную полицию.

Как отмечается, 59-летняя женщина и трехлетний ребенок переходили дорогу по зебре, когда их сбили полицейские.

Уточняется, что потерпевшие получили различные травмы и ссадины, и были госпитализированы.

Почему сотрудники полиции не остановились перед переходом, неизвестно.

На настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, начато служебное расследование.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил женщину и троих детей.