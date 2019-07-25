Китай начал возить поддержанные авто в Россию
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В Китае начали экспортировать поддержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму, сообщает China Daily.
Согласно данным Министерства коммерции КНР, первой начала осуществлять поставки провинция Гуандун. В партию вошло 300 автомобилей.
Отмечается, что общая стоимость автомобилей составляет $2,5 млн.
В мае был утвержден список, включающий 10 китайских регионов, которым разрешено поставлять поддержанные машины заграницу. В их числе Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун.