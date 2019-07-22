Россиянин сбил насмерть двух человек в Финляндии

В Финляндии у города Луумяки россиянин сбил насмерть двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу финской полиции.

Как отмечается, мужчина, находясь за рулем грузовика, не заметил трех человек на дороге и сбил их. Двое из них погибли на месте.

Причем, как подчеркивается, пострадавшие вышли из машины, остановившейся у обочины, на проезжую часть.

Уточняется, что пострадавшего мужчину привезли в больницу.

Что касается россиянина, то его подозревают в «опасном вождении, причинении смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил женщину и троих детей.