Россиянин сбил насмерть двух человек в Финляндии
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В Финляндии у города Луумяки россиянин сбил насмерть двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу финской полиции.
Как отмечается, мужчина, находясь за рулем грузовика, не заметил трех человек на дороге и сбил их. Двое из них погибли на месте.
Причем, как подчеркивается, пострадавшие вышли из машины, остановившейся у обочины, на проезжую часть.
Уточняется, что пострадавшего мужчину привезли в больницу.
Что касается россиянина, то его подозревают в «опасном вождении, причинении смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил женщину и троих детей.