Парковки-пазлы появятся в России

Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о том, что в Подмосковье могут в скором времени появиться многоуровневые парковки-пазлы. Об этом сообщают «Известия».

Необычные парковки будут представлять из себя большой механизм, в котором авто помещается на платформу, а затем лифтом поднимается на один из этажей.

Такие парковки позволят вмещать до 250 машин на пространстве, предназначенном для 80 транспортных средств.

Отмечается, что сначала такие парковки-пазлы планируют установить в подмосковных городах — Красногорск, Химки, Люберцы, Балашиха — недалеко от железнодорожных станций, офисных и жилых зданий.

По данным РЕН ТВ, единственной проблемой активного развития строительства механизированных парковок является отсутствие ГОСТа для их строительства. Однако существует вероятность, что внедрение в городскую среду «авто-пазлов» произойдет к лету 2020 года.