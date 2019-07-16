Госдума ужесточила штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума в третьем чтении приняла свод законов, направленных на ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушения при техническом осмотре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения предполагают введение уголовной ответственности за предоставление техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации, в то время как она является обязательной.

Отмечается, что такая мера связана с продажей «серых» диагностических карт, которые можно получить без проведения осмотра авто.

Проект предусматривает штраф в размере 2 тыс. рублей за управление машиной без оформленной диагностической карты.

Также планируется ввести штраф за неправильное введение реестра операторов технического осмотра. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что скидку на оплату штрафов могут продлить.