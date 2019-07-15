Грузовик врезался в лоб в микроавтобус, есть жертвы

В Якутии грузовик врезался в микроавтобус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

Как отмечается, на федеральной автодороге «Вилюй» произошло лобовое столкновение машины с пассажирами и грузового автомобиля.

Уточняется, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Другие подробности пока не сообщаются.

На настоящий момент на место ДТП выехала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в детей на Украине.