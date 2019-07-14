Обнародован список погибших в автобусе в Башкирии

Стали известны фамилии всех, кто погиб в результате опрокидывания автобуса с 39 пассажирами в салоне на дороге в Башкирии. Список опубликовал РЕН ТВ.

По данным издания, погибли следующие люди:

Богдан (фамилия устанавливается),

Исламов Г.,

Сагретдинова А.,

Тимофеев Е.

Юсупов И.,

И еще одна личность погибшего пока не установлена.

Ранее была названа причина смертельной аварии в Башкирии.

Инцидент произошел на трассе Белорецк — Инзер в воскресенье, 14 июля. В смертельной аварии погибли шесть человек, а также пострадали 28, в том числе дети.