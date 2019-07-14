Обнародован список погибших в автобусе в Башкирии
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Стали известны фамилии всех, кто погиб в результате опрокидывания автобуса с 39 пассажирами в салоне на дороге в Башкирии. Список опубликовал РЕН ТВ.
По данным издания, погибли следующие люди:
Богдан (фамилия устанавливается),
Исламов Г.,
Сагретдинова А.,
Тимофеев Е.
Юсупов И.,
И еще одна личность погибшего пока не установлена.
Ранее была названа причина смертельной аварии в Башкирии.
Инцидент произошел на трассе Белорецк — Инзер в воскресенье, 14 июля. В смертельной аварии погибли шесть человек, а также пострадали 28, в том числе дети.