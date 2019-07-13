Грузовик насмерть сбил четырех рабочих, красивших забор

На трассе Р-240 «Уфа-Оренбург» в Башкирии случилось ДТП, в котором грузовик сбил пятерых рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости».

По поступившей информации, инцидент случился на 112 километре автодороги. Водитель грузовика наехал на автомобиль дорожной службы. После столкновения он сбил пятерых рабочих, которые в этот момент красили ограждения.

Сообщается, что водитель и один дорожный рабочий выжили, но получили телесные повреждения. Их отправили в больницу.

Ранее стало известно, что таксист наехал на пешеходов в Нью-Йорке.