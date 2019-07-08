Японцы стали стали спать в автомобилях на прокат

Операторы японских сервисов предоставления автомобилей в прокат обнаружили, что клиенты используют машины не по назначению. Об этом сообщает телеканал 360.

Отмечается, что некоторые японцы используют авто чтобы поспать. Один из клиентов службы сервиса рассказал, что аренда машины стоит недорого и между посещением клиентов он использует автомобиль, чтобы вздремнуть.

Служба каршеринга NTT Docomo опросила 400 клиентов и выяснила, что каждый восьмой отдыхает в машине. Также японцы используют транспорт как место, где можно поговорить с семьей или бизнес-партнерами.