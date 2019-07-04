АвтоВАЗ оценил ситуацию вокруг остановки производства
АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей в Ижевске и Тольятти после двух дней простоя. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, компания намерена возобновить производство с 5 июля.
Как отмечается, производство автомобилей было остановлено из-за срыва поставок компонентов от компании «Завод Автокомпонент».
При этом АвтоВАЗ заявил о возобновлении поставок компонентов без дополнительных условий.
Ранее сообщалось, что поставщик АвтоВАЗ назвал причину срыва поставок.