АвтоВАЗ оценил ситуацию вокруг остановки производства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/12472351/RIAN_5617405.HR-pic905-895x505-39991.jpg">

АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей в Ижевске и Тольятти после двух дней простоя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, компания намерена возобновить производство с 5 июля.

Как отмечается, производство автомобилей было остановлено из-за срыва поставок компонентов от компании «Завод Автокомпонент».

При этом АвтоВАЗ заявил о возобновлении поставок компонентов без дополнительных условий.

Ранее сообщалось, что поставщик АвтоВАЗ назвал причину срыва поставок.