В России введут ГОСТ на светофоры
close
В России будет создан ГОСТ на светофоры, сообщает газета «Известия».
За разработку стандарта будет отвечать Росавтодор.
Уточняется, что ГОСТ будет регламентировать нормы ремонта и содержания светофоров.
Мера призвана уменьшить количество аварийных ситуаций, к которым приводят повреждения регулировщиков.
Также сообщается, что, после слов президента Владимира Путина о плохой освещенности дорог, Росавтодор займется и стандартами на линии освещения на трассах.
Ранее Владимир Путин заявил, что хороших дорог в России мало.