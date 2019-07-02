В России введут ГОСТ на светофоры

В России будет создан ГОСТ на светофоры, сообщает газета «Известия».

За разработку стандарта будет отвечать Росавтодор.

Уточняется, что ГОСТ будет регламентировать нормы ремонта и содержания светофоров.

Мера призвана уменьшить количество аварийных ситуаций, к которым приводят повреждения регулировщиков.

Также сообщается, что, после слов президента Владимира Путина о плохой освещенности дорог, Росавтодор займется и стандартами на линии освещения на трассах.

Ранее Владимир Путин заявил, что хороших дорог в России мало.