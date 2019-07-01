Минтранс придумал правила для совместных поездок

Минтранс России предложил законопроект о регулировании карпулинга, т.е. совместного использования частного транспортного средства через онлайн-программ по поиску попутчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, имеется в виду разработка нового федерального закона и поправок к уже имеющимся нормам. Министерство намеревается позволить организовать такие поездки через онлайн-агрегаторы.

Как отмечается, для этого у водителя должны быть водительские права, а также как минимум двухгодичный стаж. В день можно будет осуществлять не более двух таких поездок, в салоне автомобиля во время поездки могутнаходится не более пяти человек. Расчеты между перевозчиков и попутчиком должны осуществляться в безналичной форме.

Ранее сообщалось, что российские перевозчики попросили суд запретить BlaBlaCar.