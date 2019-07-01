Водителей хотят защитить от частных камер фиксации нарушений ПДД
В пресс-службе председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова проинформировали о внесении на рассмотрение законопроекта, устанавливающего требования к камерам видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, свойства и места установки камер будут определяться правительством страны. При этом подобные аппараты должны являться собственностью региона или страны.
Уточняется, что в настоящее время многие недобросовестные владельцы частных комплексов видеофиксации неправильно их размещают по отношению к дороге или повышают показатель погрешности искусственно, что является нарушением прав владельцев транспортных средств.
Ранее автоэксперты выступили в поддержку заявления Владимира Путина о том, что прятать камеры на дорогах с целью подвести человека под штраф, абсолютно недопустимо. По их словам, сейчас камеры нередко стоят вовсе не там, где опасно, а там, где денежно.