Водителей хотят защитить от частных камер фиксации нарушений ПДД

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В пресс-службе председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова проинформировали о внесении на рассмотрение законопроекта, устанавливающего требования к камерам видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, свойства и места установки камер будут определяться правительством страны. При этом подобные аппараты должны являться собственностью региона или страны.

Уточняется, что в настоящее время многие недобросовестные владельцы частных комплексов видеофиксации неправильно их размещают по отношению к дороге или повышают показатель погрешности искусственно, что является нарушением прав владельцев транспортных средств.

Ранее автоэксперты выступили в поддержку заявления Владимира Путина о том, что прятать камеры на дорогах с целью подвести человека под штраф, абсолютно недопустимо. По их словам, сейчас камеры нередко стоят вовсе не там, где опасно, а там, где денежно.