Автомобиль наехал на детей на остановке

В Сочи легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека: 40-летняя женщина и мальчик. Еще двое — получили травмы: 35-летняя женщина и семилетний мальчик, они были госпитализированы.

Уточняется, что автомобиль столкнулся в попутно ехавшей машиной, а после наехал на четырех пешеходов на остановке.

На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром.