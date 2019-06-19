17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, сообщает РИА «Новости».

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек.

Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.

Пострадавших доставляют в больницы.

Причины произошедшего выясняются.