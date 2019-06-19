Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов ехал на мотоцикле перед машиной супругов. Он сбил 83-летнюю Ирен Мэйор, которая была госпитализирована с многочисленными травмами и переломом тазовых костей.

Ранее сообщалось, что супругу королевы Великобритании Елизаветы II, герцогу Эдинбургскому Филиппу, не грозит судебное расследование в связи с его дорожно-транспортным происшествием возле поместья Сандрингем.