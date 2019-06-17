Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске

В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

До этого в СМИ появилась информация, что водитель напал на пассажира и ранил его ножом в лицо. Это якобы случилось после того, как пассажиры потребовали остановить машину и вернуть им деньги за проезд.

В настоящее время этим инцидентом занялась местная полиция. Они выясняют детали произошедшего и опрашивают очевидцев и участников конфликта.

Как отмечается, раненный пассажир вне опасности, его здоровью ничего не угрожает.

«Он находится на амбулаторном лечении», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель маршрутки врезался в дерево из-за обморока.