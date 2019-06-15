Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, авария произошла в 20.26 на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

В настоящее время ребенка срочно увезли в больницу Воронежа, так как у нее переломы ног и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в МВД раскрыли детали ДТП под Воронежем.

По данным начальник пресс-службы ГУМВД по региону Натальи Куликовой, в результате аварии погибли семь человек, а не восемь. Также двое — получили ранения.