Автомобиль с туристами сорвался с обрыва в Грузии

В Грузии автомобиль с туристами упал с обрыва по пути в высокогорный край Тушети. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек.

Уточняется, что на месте происшествия работают спасательные бригады, а также скорая помощь.

На настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись 6 автомобилей.