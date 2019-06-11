Российскую семью насмерть сбили в турецкой Аланье

Российская семья, муж и жена, погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчину и женщину насмерть сбил автомобиль.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП задержан и находится под стражей. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием», — заявил представитель российского генконсульства в Анталье.

Отмечается, что погибшие приехали на отдых в Турцию с 15-летней дочерью.